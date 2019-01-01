Выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском быстро и за хорошие деньги

Компания «ВыкупАвто93» предлагает возможность получить быстро хорошие деньги, продав нам свой автомобиль. Если срочно понадобилось финансовое пополнение, смело обращайтесь к нам.

Мы выкупим ваш авто по честной стоимости. И это касается не только новых и находящихся в хорошем состоянии экземпляров. Мы работаем с разной техникой, в том числе заложенной, битой и неисправной.

Сложные случаи нам помогает решать профессионализм наших сотрудников. Это те люди, которые точно помогут.

Действуя на рынке выкупа автомобилей продолжительное количество времени, мы знаем о тонкостях и нюансах этого дела всё. Обращайтесь к нам по телефону +7(900)2-777-298 или оставляйте заявку на сайте и будьте уверены в скором и качественном обслуживании.

Детали процесса осуществления выкупа

«ВыкупАвто93» – это абсолютно прозрачные условия сделки. Что-то утаивать от клиента – не наш метод. Чаще всего сама процедура состоит из нескольких этапов:

По желанию клиента (так как сейчас это вовсе не обязательно, и можно продавать с передачей государственного номера новому владельцу) автомобиль снимается с учёта в ГИБДД. Диагностика авто. Этим у нас занимаются мастера, повидавшие многое на своём профессиональном веку. Они применяют высокоточное оборудование. При этом становится известным уровень износа и эксплуатационные характеристики машины, от которых в определенной степени будет зависеть выплата. Согласовывается сумма, которую может от нас получить владелец. После прихода к согласию по финансовому вопросу переходим к оформлению документов на сделку. Все юридические моменты «ВыкупАвто93» решает самостоятельно. Деньги передаются клиенту тем способом, который он предпочтёт.

Почему с нами активно сотрудничают

Прежде всего, мы предлагаем хорошую цену за авто в Краснодаре и Краснодарском крае. К тому же на всё оформление и решение вопросов не тратится много времени. За несколько часов все выше приведенные операции будут совершены. Мы стараемся не тратить жизнь наших клиентов попусту.

Компания гарантирует получение хороших денег за автомобиль в любом состоянии.

Все произойдет конфиденциально, так как ваша безопасность – наша репутация. Не только факт обращения к нам останется тайной для непосвященных, но мы позаботимся о безопасной доставке полученных вами денег (и вас вместе с ними) на проверенном такси. При желании мы арендуем банковскую депозитную ячейку, положим деньги туда. А вы заберете их, когда посчитаете возможным.

Получается комфортный выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском Крае с выездом. Ваши действия – это звонок нам или заполнение формы заявки на сайте. Оценка транспортного средства, оформление документов, снятие с учета и прочее – это только наша забота.

За свой авто вы сможете получить от нас максимально возможные деньги. За подержанные автомобили мы предлагаем до 95 % их рыночной стоимости. При этом сделка завершится за несколько часов, тогда как самостоятельная продажа может затянуться надолго.

В подтверждение всего этого мы можем привести статистику: около двух третей наших клиентов или сами повторно обращаются к нам, или советуют «ВыкупАвто93» своим друзьям, знакомым и родственникам. Звоните, мы помогаем всем!