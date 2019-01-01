Выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском быстро и за хорошие деньги

Выкуп авто Краснодар - продажа авто | «ВыкупАвто93» частный выкуп автомобилей | Cкупка дорого и быстро
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Продать авто Toyota

Продать «Продать авто Toyota» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Suzuki

Продать «Продать авто Suzuki» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Subaru

Продать «Продать авто Subaru» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Ssangyong

Продать «Продать авто Ssangyong» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Vortex

Продать «Продать авто Vortex» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Ravon

Продать «Продать авто Ravon» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Lifan

Продать «Продать авто Lifan» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Продать авто Isuzu

Продать «Продать авто Isuzu» в Краснодаре в любом состоянии. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

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Выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском быстро и за хорошие деньги

Компания «ВыкупАвто93» предлагает возможность получить быстро хорошие деньги, продав нам свой автомобиль. Если срочно понадобилось финансовое пополнение, смело обращайтесь к нам.

Мы выкупим ваш авто по честной стоимости. И это касается не только новых и находящихся в хорошем состоянии экземпляров. Мы работаем с разной техникой, в том числе заложенной, битой и неисправной.

Сложные случаи нам помогает решать профессионализм наших сотрудников. Это те люди, которые точно помогут.

Действуя на рынке выкупа автомобилей продолжительное количество времени, мы знаем о тонкостях и нюансах этого дела всё. Обращайтесь к нам по телефону +7(900)2-777-298 или оставляйте заявку на сайте и будьте уверены в скором и качественном обслуживании.

Детали процесса осуществления выкупа

«ВыкупАвто93» – это абсолютно прозрачные условия сделки. Что-то утаивать от клиента – не наш метод. Чаще всего сама процедура состоит из нескольких этапов:

  1. По желанию клиента (так как сейчас это вовсе не обязательно, и можно продавать с передачей государственного номера новому владельцу) автомобиль снимается с учёта в ГИБДД.
  2. Диагностика авто. Этим у нас занимаются мастера, повидавшие многое на своём профессиональном веку. Они применяют высокоточное оборудование. При этом становится известным уровень износа и эксплуатационные характеристики машины, от которых в определенной степени будет зависеть выплата.
  3. Согласовывается сумма, которую может от нас получить владелец.
  4. После прихода к согласию по финансовому вопросу переходим к оформлению документов на сделку. Все юридические моменты «ВыкупАвто93» решает самостоятельно.
  5. Деньги передаются клиенту тем способом, который он предпочтёт.

Почему с нами активно сотрудничают

Прежде всего, мы предлагаем хорошую цену за авто в Краснодаре и Краснодарском крае. К тому же на всё оформление и решение вопросов не тратится много времени. За несколько часов все выше приведенные операции будут совершены. Мы стараемся не тратить жизнь наших клиентов попусту.

Компания гарантирует получение хороших денег за автомобиль в любом состоянии.

Все произойдет конфиденциально, так как ваша безопасность – наша репутация. Не только факт обращения к нам останется тайной для непосвященных, но мы позаботимся о безопасной доставке полученных вами денег (и вас вместе с ними) на проверенном такси. При желании мы арендуем банковскую депозитную ячейку, положим деньги туда. А вы заберете их, когда посчитаете возможным.

Получается комфортный выкуп автомобилей в Краснодаре и Краснодарском Крае с выездом. Ваши действия – это звонок нам или заполнение формы заявки на сайте. Оценка транспортного средства, оформление документов, снятие с учета и прочее – это только наша забота.

За свой авто вы сможете получить от нас максимально возможные деньги. За подержанные автомобили мы предлагаем до 95 % их рыночной стоимости. При этом сделка завершится за несколько часов, тогда как самостоятельная продажа может затянуться надолго.

В подтверждение всего этого мы можем привести статистику: около двух третей наших клиентов или сами повторно обращаются к нам, или советуют «ВыкупАвто93» своим друзьям, знакомым и родственникам. Звоните, мы помогаем всем!

Отзывы
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Светлана Лободкина
Светлана Лободкина

Хочу поблагодарить ВыкупАвто93 за скорую помощь в выкупе автомобиля. Если бы не они, мы бы долго и нудно продавали нашу старенькую тойотку. Но благо эти ребята вовремя подвернулись. Сделали всё конечно очень качественно и быстро, иначе бы я их конечно так не расхваливала. Ну в общем всё устроило. Советую.

Гашто Максим
Гашто Максим

Быстро и выгодно продал свою старушку в ВыкупАвто93. Машина каждый день ломалась, просто надоела. Один звонок и машина продана. Завтра еду в салон за новой.

Инна Алексеева
Инна Алексеева

Быстро и выгодно продала кредитный шевроле круз. Все мороки с погашением кредита и авто штрафов сотрудники компании ВыкупАвто93 взяли  на себя. Отличный сервис, не нужно заморачиваться с химчисткой, полировкой, выставлением на продажу. Цену предложили достойную, рекомендую продавать свои старые авто сюда!

Роман Найдорф
Роман Найдорф

Отличная компания. Выкупили автомобиль китайского производства быстро и без лишних волокит. Большое спасибо оценщику Максиму, оценил достойно, хоть и косяков много нашел.

Куценко Светлана
Куценко Светлана

Хочу выразить благодарность сотрудникам компании. Матиз был не на ходу и даже не думала за него получить такую цену. Ребята заплатили на 30000 руб. больше чем предлагали в другой компании, спасибо.

Екатерина Кановалова
Екатерина Кановалова

Продавала своего жука долго и нудно, достали перекупщики и автосалоны. Несколько месяцев одна тишина. Понадобились срочно наличные и решила обратится а атовыкуп. Много прозвонила, остановилась нпа ВыкупАвто93, так онлайн цену предложили достойную. Спасибо всем, выручили.

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Об эксплуатации авто в жаркое время года

В разгар лета температура дорожного покрытия может достигать 60°С. В таких условиях асфальт размягчается и резина также. Соответственно, деформация и истирание в разы увеличиваются. Также это влияет на увеличение тормозного пути.

Как красиво сфотографировать машину для объявления

В заключение стоит сказать, что хотя информативные фотографии всегда положительно влияют на восприятие объявления - по заоблачной стоимости автомобиль всё равно никто не купит. Так что вид видом, а цена должна быть разумной.

Предпродажная подготовка авто

Если нет желаний проделывать даже эти нехитрые действия, можно продать авто компании, специализирующейся на скупке, и так. Подготавливая железного коня к продаже, желательно не переусердствовать, чтобы не вызвать подозрений у покупателя и не понести дополнительные расходы.

Автоэкспресс оценка

А затем заполняйте заявку или звоните. Мы быстро решим ваши проблемы с продажей авто. Все, что потребуется для этого, это ваш паспорт, паспорт транспортного средства, свидетельство о его регистрации и комплект ключей. Дерзайте, с нами у вас не будет никаких проблем!

Выезд оценщика

Обратившись в нашу компанию вы избавляетесь от необходимости затрат на объявления, съемку адекватных фотографий, встреч с потенциальными покупателями и разъездов. Сделку можно оформить за один день! «ВыкупАвто93» дает гарантию, что выкупит ваш автомобиль в ускоренном порядке и по выгодной цене.

Угнанные авто и машины с тёмным прошлым

Залоговые автомобили. Также мы выкупаем ТС в залоге. Продать машину с наложенными ограничениями самому практически невозможно. Наши сотрудники подготовят все необходимые документы согласно действующим нормативным актам. Клиенты могут получить все разъяснения по поводу процедуры у юриста.

Экспресс-оценка машины за 10-20 минут

В случае если техника не на ходу, мы предоставляем услуги эвакуатора. Клиенту не нужно беспокоиться об оформлении – все хлопоты о полном пакете документов мы берем на себя, а также предоставим консультации нотариус/юриста при необходимости.

Какие необходимы документы?

По достижению обоюдной договоренности утвердить с экспертом место и время получения денег за свое транспортное средство. Мы производим выплаты как наличным, так и безналичным способом. Клиент получает на руки свой экземпляр договора.

Какие транспортные средства подлежат выкупу?

На заключенные сделки предоставляется 100% гарантия – наши представители исчерпывающе ответят на любые вопросы и разъяснят нюансы. Выплата денег производится по желанию клиента либо наличными, либо на банковскую карту. Договоры выполняются по установленному государственному образцу и обладают полной юридической силой.

Как определяется стоимость автомашины

Но всегда лучше согласовать предварительно удобный день и время для оценки транспортного средства. Наше преимущество – это скорость и оперативность в работе, умноженные на профессионализм. Расчёт происходит сразу: или отдаем наличные, или переводим деньги по безналу, в том числе на карточку – это по желанию клиента.

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Топ-3 летних проблем с автомобилем
Топ-3 летних проблем с автомобилем

Высокая температура не идет двигателю на пользу, и когда жидкость охлаждения нагревается выше 100°С, могут начаться проблемы. Каждое авто оборудовано индикатором температуры на приборной панели, который загорается, когда превышается температурный режим. Это признак того, что пора остановиться и выключить мотор.

Подготовка автомобиля к продаже
Подготовка автомобиля к продаже

Перед тем как владелец решил расстаться со своим автомобилем, неплохо было бы ему провести некоторые подготовительные мероприятия. Здесь не идёт речь о том, чтобы попытаться спрятать от потенциального покупателя значительные дефекты, утаить факт серьезного послеаварийного ремонта или мошеннически скрутить пробег.

Как происходит выкуп?
Как происходит выкуп?

После предварительной договоренности по указанному адресу в Краснодаре и Краснодарском крае выедет эксперт-оценщик. Его визит бесплатный, и эвакуатор для неработающего транспорта также за счет компании. Вопросы по составлению договора и перерегистрации также решаются нашими сотрудниками.

Процедура быстрой продажи
Процедура быстрой продажи

Для начала определим, что представляет собой автовыкуп. Это процедура быстрой продажи автомобиля практически без снижения реальной стоимости машины. Компания «ВыкупАвто93» предлагает оптимальные расценки в этом сегменте услуг – цена может доходить до 98 %.

Два экземпляра договора на куплю-продажу
Два экземпляра договора на куплю-продажу

Тот прибывает, осматривает автомобиль и согласовывает сумму выплаты за него. Затем составляются два экземпляра договора на куплю-продажу (по одному продавцу и покупателю). Вы сообщаете о приоритетном способе получения денег (наличными, на карту, на банковский счет), получаете деньги, а мы – транспортное средство.

Детали процесса осуществления выкупа
Детали процесса осуществления выкупа

Диагностика авто. Этим у нас занимаются мастера, повидавшие многое на своём профессиональном веку. Они применяют высокоточное оборудование. При этом становится известным уровень износа и эксплуатационные характеристики машины, от которых в определенной степени будет зависеть выплата.

Авто по честной стоимости
Авто по честной стоимости

Компания «ВыкупАвто93» предлагает возможность получить быстро хорошие деньги, продав нам свой автомобиль. Если срочно понадобилось финансовое пополнение, смело обращайтесь к нам. Мы выкупим ваш авто по честной стоимости.

О стоимости неисправных автомобилей
О стоимости неисправных автомобилей

Нередко возникают вопросы о цене на неисправный авто. На стоимость влияют время выпуска машины, класс и марка ее, общий пробег, а также степень поврежденности или количество неисправностей. Например, наличие кожаного салона или АКПП повышает нашу выплату.

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